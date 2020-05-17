الأرصاد: تجنبوا النزول إلا للضرورة ويجب الإكثار من السوائل وقت الإفطار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، بعد فترة من الاعتدال في الطقس الأسبوع الماضي، حيث تتجاوز درجات الحرارة العظمى 42 درجة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد ومناطق من سيناء والسواحل الشرقية.

وأضاف "شاهين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن حالة من الطقس السيء يشهدها جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي سقطت معها كميات من الأمطار والتي أدت إلى السيول في بعض المناطق.

وأكد أن هدا الطقس طبيعي مع منخفض السودان الموسمي، والدي يؤثر على أغلب المدن والمحافظات الفترة المقبلة من خلال ارتفاع درجات الحرارة وتدفق كميات كبيرة من بخار الماء من مسطح البحر الأحمر ما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة ويتزامن أيضا مع وجود منخفض في طبقات الجو العليا ما أدى لارتفاع كميات السحب والرطوبة لطبقات الجو العليا، ما أدى لتكوين سحب رُكامية.

ونصح المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة وعند النزول للضرورة يفضل ارتداء واقي للرأس، كما أنه أثناء سقوط الأمطار الرعدية في المناطق الجنوبية تجنب التواجد بجوار أعمدة الإنارة وعدم الوقوف خلف الإعلانات والأشجار عند نشاط الرياح، وعند تناول الإفطار ينصح بشرب السوائل الطبيعية لتجنب فقد كميات من بخار المياه.