الأرصاد تحذر من استمرار ارتفاع الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 42

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وتكون الرياح نشطة.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقس حار، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، وأن يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد فترة الليل طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا، وعلى شمال يكون الطقس معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة، ومن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي:

القاهرة 42 29

الإسكندرية 35 24

مطروح 30 20

سوهاج 43 29

قنا 43 29

الأقصر 43 29

أسوان 43 30