مطار القاهرة الدولي يستقبل 464 مصريا عائدين من الرياض بسبب كورونا

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل 464 مصري عائدين من مطار الرياض الدولي، وذلك عبر رحلتين، الأولى خاصة بالشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، وتقل 299والثانيه تقل 165 مصري وتابعه لشركة إيركايرو، وذلك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة، إن رحلة شركة اير كايرو الثانية من المقرر ان تصل مساء اليوم وتقل 165 مصري عالق، على أن يتم حجز العائدين بأماكن العزل، لمدة 14 يوم وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا .وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.