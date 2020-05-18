جمعة: صلاح الآباء ينفع الأبناء والأحفاد مثلما حدث في قصة موسى والخضر

تحدث الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، عن قصة نبي الله موسى، والخضر، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مصر أرض الأنبياء" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقال جمعة إن الخضر كان نبيا ولم يكن وليًا، مشيرًا إلى أن الخضر قام ببناء الحائط الذي تحته كنز للأيتام دليلًا على أن الذرية تستفيد من صلاح الآباء وأن صلاح الأباء ينفع الأبناء والأحفاد.

وأوضح جمعة أن ختام قصة موسى والخضر أن سيدنا الخضر قال لسيدنا موسى إنك لن تستطيع معي صبرًا بالرغم من معرفته بأن موسى هو كليم الله وأنه قال له في النهاية ألم أقل لك إنك لن تسطيع معي صبرًا ثم افترقًا بعدها، مشيرًا إلى أن سبب ظهور الخضر لموسى هو قول موسى إنه أعلم أهل الأرض وعدم قوله بعدها والله أعلم.