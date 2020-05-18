غرامات على 12 شركة بالعاشر لعدم ارتداء السائقين والعاملين الكمامة

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توقيع غرامات على 12 شركة بمدينة العاشر من رمضان، وإنذار هذه الشركات بالغلق لعدم التزام سائقي الأتوبيسات فيها ولا العمال بداخلها بارتداء الكمامه الواقية، طبقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمناطق الصناعية .

وكان المحافظ أصدر القرار رقم 5770 لسنة 2020 الخاص بوضع لوحات إرشادية بالمواقف لتوعية المواطنين والتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامة الواقية، ومن يخالف سيتم تحصيل غرامة مالية تبدأ بـ 100 جنيه وتتصاعد تدريجيآ بتكرار المخالفة لتصل إلى 5000 جنيه، لمنع نشر العدوى بفيروس كورونا المستجد.