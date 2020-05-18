الجندي: مفيش حاجة اسمها "العشق الإلهي".. ولا يجوز قول "أنا بعشق الله"

حذر الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من استخدام لفظ "العشق" مع الله وخاصة كلمة "العشق الإلهي".

وقال الجندي خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc" إن كلمة الغرام ذكرت في القرأن مقرونة بجهنم: "إن عذابها كان غرامًا".

وأكد الشيخ خالد الجندي أن العشق أمر مادي وهو التصاق العاشق والمعشوق مضيفًا: "لا يجوز العشق مع الله، ومتقولش أنا بعشق الله، ومفيش حاجة اسمها العشق الإلهي والله لا يعشق، الله يحب".

وتحدث الشيخ رمضان عبدالرازق عن درجات الحب، وأنها 10 درجات مثل التعلق والإرادة والصبابة والهيام والمودة والغرام والعشق والتتيم والتعبد والخلة.