دعم مستشفى الحميات بالزقازيق بجهاز أشعة مقطعية لمواجهة كورونا

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور حامد شتله محافظ الشرقية الأسبق ورئيس جمعية أصدقاء الشرقية لتنمية المجتمع لقبول التبرع المقدم من الجمعية لمحافظة الشرقية والمتمثل في جهاز أشعة مقطعية لدعم مستشفي الحميات بمدينه الزقازيق.

وجاء ذلك في إطار المشاركه المجتمعية لدعم منظومه الصحه بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالشرقيه باعتبارها المتصدرة للخطوط الأمامية منذ بداية أزمه فيروس كورونا المستجد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة جمعية اصدقاء الشرقية لتنمية المجتمع المهندس حمدي سليمان رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء مدينه الصالحيه السابق والدكتور عبد الله الدهشان رئيس مجلس اداره معاهد العبور الخاصه والمهندس أحمد لكوظ رجل الاعمال واللواء طارق الجندي رجل الاعمال والحاج عبد الرحمن يعقوب رجل الأعمال والدكتور اشرف سعد رجل الاعمال.

قدم محافظ الشرقية الشكر والتقدير لجمعية اصدقاء الشرقيه لتنميه المجتمع ولمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال بالمحافظه لما بذلوه من جهد ملموس في دعم ومشاركة الأجهزة التنفيذية في مواجهتها لتداعيات فيروس كورونا من خلال توفير الأجهزه الطبيه والمستلزمات الوقائيه والمواد الغذائيه لتوفير حياه كريمه للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتضرر العديد من فئات المجتمع من تداعيات الفيروس.

وجه المحافظ رساله إلى كافه طوائف المجتمع بضروره التكاتف والتلاحم والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه الجائحة والمرور من هذه الأزمة بسلام مناشداً المواطنين بالإبقاء فى منازلهم وعدم النزول الا للضرورة القصوى وعدم التواجد بالاسواق والاماكن المزدحمة والتكالب على شراء مستلزمات العيد من المواد الغذائية والملابس وإتباع الإرشادات الصحيه للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وقال أننا فى مرحلة صعبه تتطلب منا التكاتف جميعاً لمكافحة انتشار فيروس كورونا لكى نمر من تلك المرحلة الحرجه بأقل الخسائر المادية والبشرية.