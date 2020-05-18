رفع 250 طن قمامة.. وإزالة مخالفات بناء في المهد بحي ثان طنطا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، حملاتها اليومية لمتابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات والتطهير والتعقيم الوقائي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال محمود عيسي، رئيس حي ثان طنطا، أنه تم رفع 250 طن قمامة من جميع نقاط التجميع بنطاق الحي ، وذلك في إطار الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، إلي جانب إزالة دور ثاني عشر ببرج سكني بجوار المركز القومي طريق محلة منوف دائرة الحي.

وأكد "عيسي" علي استمرار أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بشوارع الحي في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، الي جانب اعمال رفع المطابق وعمل بلاعات المطر بشارع الرفاعي.