في 10 نقاط.. كيف استعدت محافظة أسيوط لاستقبال عيد الفطر؟

أنهت محافظة أسيوط استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك بتدبير احتياجات الأسواق والمواطنين من السلع والخدمات اللازمة.

"الوطن" تبرز استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك في النقاط التالية:

1- أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استعداد المحافظة لإستقبال عيد الفطر المبارك وذلك بتدبير احتياجات الأسواق والمواطنين من السلع والخدمات اللازمة بتكثيف حملات الرقابة لكافة الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاحن ومستودعات البوتاجاز من خلال حملات دورية ومستمرة طوال أيام العيد,"

2-وجه المحافظ الجهاز التنفيذي للمحافظة بتكثيف حملات الرقابة لكافة الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاحن ومستودعات البوتاجاز من خلال حملات دورية ومستمرة طوال أيام العيد والتنسيق بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين لشن تلك الحملات.

3- جرى من خلال الحملات سحب عينات من محال بيع اللحوم والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك بالإضافة إلى التأكد من صلاحية كافة السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

3- الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزراة الصحة طبقاً لارشادات منظمة الصحة العالمية وتطبيق اجراءات وقرارات منع التزاحم والاختلاط خلال أيام عيد الفطر المبارك التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا.

5- شدد المحافظ على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام السلع غير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل تلك المناسبة.

6- وجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة لكافة الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاحن ومستودعات البوتاجاز من خلال حملات دورية ومستمرة طوال أيام العيد.

7- سحب عينات من محال بيع اللحوم والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك موضحاً أهمية التنسيق بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين لشن تلك الحملات على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام السلع غير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل تلك المناسبة.

8- التنسيق مع شركات الجملة لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية من السلع والخدمات اللازمة للعيد وبالأسعار المناسبة

9- تشكيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار 24 ساعة من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) لتلقي أي بلاغات أو شكاوي والعمل على سرعة حلها.

10- التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة ومتابعة وفرة السلع بالأسواق وعند استشعار أي نقص أو اختناق في السلع الغذائية يتم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيزها في الوقت المناسب لتحقيق التوازن والاستقرار.