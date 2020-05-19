عاجل.. إصابة رئيس مباحث الزقازيق والمعاون بكورونا.. وعزل المخالطين

أصيب رئيس مباحث قسم شرطة أول الزقازيق ومعاون مباحث القسم بفيروس كوورنا المستجد "كوفيد -19".

وقال مصدر بمديرية أمن الشرقية، إن المقدم "ح ا" رئيس مباحث قسم أول الزقازيق والنقيب "م م" أصيبوا بأعراض فيروس كورونا المستجد وتبين من الفحوصات إيحابية التحاليل، مضيفا أنه جرى نقلهما لأحد مستشفيات العزل بالقاهرة.

وأضاف المصدر، أن مأمور القسم "ع. ف" أجرى فحوصات للاشتباه بإصابته بالفيروس إلا أن النتائج الخاصة لفحوصات كورونا جاءت سلبية، مشيرا إلى أنه جرى عزل منزلي لعدد من الضباط والأفراد المخالطين لهم لمدة 14 يوما احترازيا.

وفي السياق نفسه دعا المحامون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل جميع زملائهم الذين تعاملوا مع القسم خلال الايام الماضية لإجراء فحوصات كورونا.