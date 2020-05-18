توريد 611 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده حتي اليوم بلغت (611682) الف طن و(404) كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (8735) طن و(100) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس (611682)طن و(504) كيلو قمح.

وأشار إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 417 ألف و822 فدانا وأنه تم حصاد (395900) ألف فدان حتى الآن.

ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث مشاكل والحفاظ على المحصول من الإهدار والتلف.