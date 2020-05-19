مخرج"البرنس" يكشف تفاصيل تسريب "مشهد الانتقام": عشان دودو خطيبته

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل تسريب مشهد انتقام رضوان البرنس، الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان، من أشقائه، قبل عرضه، الذي عُرض في الحلقة الـ23 من مسلسل "البرنس"، ضمن السباق الرمضاني على شاشة "DMC"، وذلك خلال تصريحات لبرنامج "MBCTrending".

وأضاف "سامي"، أنه تفاجأ بتداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه تم تصويره من وحدة المونتاج، "اتخضيت ولجأت على طول لمنتجي الكبير تامر مرسي، قولت له يا فندم عندي مشكلة وشرحتها ليه، استعنا بالشرطة والجهات المعنية لمعرفة الأمر".

وتابع: "اكتشفنا إن فيه شخص الله يسامحه مساعد مونتير في مسلسل جنبنا ملهوش علاقة بينا، قعد مراقب مساعدة المونتير لحد ما دخلت الحمام، وقام مصور المشهد بالتليفون، وبعته لخطيبته على التليفون، وقالها والله يا دودو شوفي أنا ازاي جامد، وبجبلك الحاجات الحلوة قبل ما تتعرض".

وتابع ساخرًا: "عشان خاطر دودو عمل حاجة غير أخلاقية، ولكن سامحناه أنا والمنتج الكبير تامر مرسي، قالوا بيصرف على أمه وعنده مشاكل اجتماعية، وربنا خلقنا عشان نكون رحماء بالناس، هو غلطان ومستفز، حرق شغلي ومجهودي ولكن العفو عند المقدرة حاجة كويسة".