"الإسكان" تغلق المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ بدمياط الجديدة بعيد الفطر

أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم وضع خطة لمتابعة استمرار إغلاق كل المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية والمتنزهات تنفيذا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر.

رئيس مدينة دمياط الجديدة يطالب السكان بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أنه تم التنبيه على جميع الفنادق والنوادي والقاعات بعدم قبول أي حجوزات لإقامة أي مظاهر احتفالات، لما تمثله التجمعات من خطورة في انتشار فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وكذا منع أي إشغالات أو تواجد للباعة الجائلين.

وطالب جميع سكان المدينة بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خلال تلك الفترة، لحماية أنفسهم، مؤكدا إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بالمدن الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.