وزير الآثار يكشف تفاصيل جولاته في المدن الساحلية.. التقى بعدد من المستثمرين

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تفاصيل جولته في مدينة شرم الشيخ، موضحًا أنها تُعد ثاني جولة ميدانية له خلال الأسبوع الجاري، الأولى كانت في بداية الأسبوع، وزار فيها الجلالة والغردقة وسهل حشيش، للوقوف على استعدادات الفنادق، لإعادة الافتتاح مرة أخرى، بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، الذي يُعرض بشكل استثنائي في شهر رمضان على شاشة "Extra news"، مع الإعلامي رامي رضوان، أنه زار أمس مدينة شرم الشيخ، وتفقد المتحف الذي يتم الانتهاء من إنشائه، وزار أيضًا المستشفى العالمي المتواجد هناك في شرم الشيخ.

وتابع: "السفراء اللي في الخارج اللي يتواصلون معي بيسألوني دائما عن شرم الشيخ والغردقة بشكل أساسي، والاستعدادات الطبية اللازمة عند عودة السياحة الخارجية، لو لا قدر الله تم كشف عن حالة مصابة بكورونا، إيه الإجراءات التي يتم اتخاذها، والاطمئنان على المستشفيات في المدن الساحلية".

وأوضح أنه أجرى لقاء اليوم، مع عدد من المستثمرين في شرم الشيخ، بجانب تفقده مجموعة من الفنادق.