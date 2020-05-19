 رصف الطرق بمنطقة 620 فدانا وتنفيذ خرسانة مبنى المرور بـ طيبة الجديدة

صرح المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة والمشرف علي مدينة الأقصر الجديدة، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطرق بمنطقة 620 فداناً، وكذا صب الخرسانة المسلحة لمبنى المرور بمدينة طيبة الجديدة.

وأضاف أنه كلف مسؤولؤ الإدارات المختصة بالجهاز، بضرورة المتابعة الدورية لما تم ويجرى تنفيذه من مشروعات بالمدينة، مشدداً على أن الشركات المنفذة بالمشروعات استكمال الأعمال طبقا للبرامج الزمنية مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بتوفير المهمات الوقائية ومواد التطهير والتعقيم بمواقع العمل.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.