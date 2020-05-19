غرفة السياحة تحذر من التعامل مع الفنادق غير الحاصلة على شهادة السلامة

حذرت غرفة شركات السياحة أعضائها من شركات السياحة المصرية، من الحجز لعملائها إلا بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية "Hygiene Safety" من وزارة السياحة.

وقالت الغرفة، في بيان صحفى اليوم، إنها طالبت الشركات بعدم إدراج أي فنادق في البرامج الخاصة بالشركة، إلا بعد التأكد من أن الفندق قد حصل على تلك الشهادة، لافتة إلى أن هذه الاجراءات تأتي فى إطار متابعة مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر لتنفيذ برامج تشجيع السياحة الداخلية التي ترعاها وزارة السياحة.

وأكدت الغرفة، إخطار الشركات بهذا القرار في منشور دوري صادر عنها، وأنه في حال قيام أي شركة بالتسويق لفندق مازال في طريقه للحصول على تلك الشهادة، وتم بيع الرحلة لأي مواطن ولم يتمكن الفندق من الحصول على الشهادة الصحية قبل التسكين، فإن الشركة تتعهد برد كامل ما تم تحصيله من العملاء، وإضافة مايفيد ذلك في ايصال السداد الخاص بالشركة الذي يستلمه العميل عند سداد أي مستحقات.

وقال حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الغرفة على الحفاظ على حقوق الشركات الجادة والملتزمة، وأيضًا ضمان سلامة وحقوق المواطنين، وقصر التعامل فقط على الفنادق التي تنفذ خطة السلامة الصحية حرصًا علي صحة النزلاء ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن هذه التعليمات تهدف أيضًا إلى تنفيذ خطة الدولة لحماية المواطنين وجهودها في السيطرة علي انتشار الفيروس، وإنجاح وتشجيع برامج السياجة الداخلية.