17 ألف و500 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية في أسوان

سلمت مؤسسة مصر الخير،17 ألف و500 كرتونة مواد غذائية، إلى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وذلك في حضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذي للمؤسسة، وأحمد حمدي مدير عام التضامن الاجتماعي. وشهدت مراسم التسليم عبر تقنية الفيديو كونفرانس كلا من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفضيلة الشيخ علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

من جانبه، أشاد محافظ أسوان بالدور التنموي البناء لمؤسسة مصر الخير في مساندتها للجهود الحكومية للعمل علي تحسين مستوي معيشة البسطاء بجميع القري والمناطق النائية والأحياء الشعبية، وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية والتداعيات الناتجة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلي أن مؤسسة مصر الخير قامت بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بتوزيع 18 ألف و300 كرتونة وشنطة للسلع الغذائية بأوزان مختلفة ، وأيضاً شنطة للحماية الطبية بداية من منتصف مارس الماضي وحتي الآن علي الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر احتياجاً والعمالة الغير منتظمة بمختلف قري ومدن ومراكز المحافظة.