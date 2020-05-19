تجارية الإسماعيلية: نسعى لإيجاد مقر جديد يسهل تقديم الخدمات

قال المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ، إن من أهم معوقات إطلاق خدمة الشباك الواحد بالغرفة التجارية بالإسماعيلية هو حالة المبني الحالي، والذي يشكل أحد المعوقات الرئيسية في عمل وتفعيل المزيد من الخدمات مع التجار، وتابع أنه في اجتماعه الأسبوعي مع محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، أكد على أن مجلس الإدارة يسعى الآن جاهدا لإيجاد بدائل ومبنى يليق بالتجار ومحافظة الإسماعيلية ويسهل تقديم الخدمات.

وأضاف "عثمان" أننا بعد الانتهاء من مراجعة لجنة الشهر العقاري القادمة من وزارة العدل غدا الأربعاء، وتحديد فترة تفعيل الخدمة للتجار داخل مبني الغرفة التجارية الحالي، سنتابع إنشاء نقطة للإرشاد الضريبي وخدمة استخراج البطاقة الضريبية من مقر الغرفة تسهيلا على تجار الإسماعيلية.

وقال إن أهم ما نسعى إليه خلال الفترة القادمة هو تقديم كافة التسهيلات الممكنة للتجار وتيسير استخراج البطاقة الضريبية، وشهادة مزاولة التجارة واستخراج السجل التجاري من الشباك الواحد.