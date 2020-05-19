استعدادات أسوان للعيد.. منع زيارة المقابر أو إقامة الملاهي العشوائية

بدأت محافظة أسوان إستعداداتها المبكرة لإستقبال عيد الفطر المبارك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الإجراءات الإحترازية خلال فترة العيد للوقاية من فرص إنتشار فيروس كورونا المستجد حيث أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته برفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية لتحقيق الجاهزية الكاملة لتطبيق كافة الضوابط والتعليمات التى أكد على دولة رئيس الوزراء من خلال المتابعة الميدانية المستمرة ، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالحد أيضاً من ظاهرة زيارة الأهالى للمقابر والمدافن لمنع التجمعات والإختلاط وخاصة أنها تشهد خلال أيام العيد تردد أعداد كبيرة من المواطنين عليها ، وبالإضافة إلى عدم التصريح بإقامة أى ملاهى عشوائية فى الشوارع ، فضلاً عن منع تكرار ظاهرة تأجير الحيوانات والتوكتوك والموتسيكلات والتعامل بحسم معها لخطورتها على الصحة العامة والسيولة المرورية ، وشدد اللواء أشرف عطية على مسئولى التموين بالمتابعة والمراقبة الميدانية المستمرة للإطمئنان على توافر كافة السلع الإستراتيجية والأساسية بالجودة العالية وبكميات وأسعار مناسبة داخل المجمعات الإستهلاكية ، وهو الذى يتوازى مع تشديد الرقابة التموينية على الأسواق لتحقيق السيطرة الكاملة على الأسعار ، بجانب القيام بحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطن الأسوانى ، موجهاً مسئولى الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الأجازات للعاملين فيها وذلك لإستقبال كافة الحالات الطارئة ، وهو الذى يتوازى مع رفع درجة الإستعداد القصوى لقطاعات مياه الشرب والكهرباء لإستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ 24 ساعة وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة الشبكات والمحطات لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها .