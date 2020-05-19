مفتي الجمهورية ينعى الشيخ صالح كامل: عشق مصر.. وله أياد بيضاء في مساعدة الفقراء

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 79 عامًا.

وقال مفتي الجمهورية: "اشتهر الشيخ صالح كامل بالمشاركة المستمرة في الأعمال الإنسانية والخيرية، وله أياد بيضاء في مساعدة الفقراء والمحتاجين".

وأوضح مفتي الجمهورية أنّ الشيخ صالح كامل اشتهر بعشقه لمصر والاستثمار فيها، كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها القيادة السياسية وبمعدلات التنمية في مصر.

وتوجه فضيلة المفتي، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ صالح كامل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.