صناع "بـ100 وش" ينتهون من تصويره الجمعة

أعرب الفنان شريف دسوقي عن سعادته بنجاح دور "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش"، وقال إن فريق عمل المسلسل جميعهم موهوبون، ما ساعد على نجاح المسلسل بشكل كبير.

وعن موعد انتهاء التصوير، قال "دسوقي" لـ"الوطن"، إنه تم مد التصوير ليكون موعد الانتهاء يوم 29 رمضان، مشيرًا إلى أن الشركة المنتجة تكثف ساعات التصوير.

يُعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة "الحياة" فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف، وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‪.‬