التضامن تضيف 50 ألف أسرة جديدة لتكافل وكرامة بنهاية يونيو

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عملية صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب التكدسات ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت القباج أنّ الصرف يتم من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لأكثر من 3 ملايين أسرة، وفي أول يومين للصرف جرى تنفيذ نحو 854 ألف حركة لمستفيدي تكافل وكرامة بإجمالي 415 مليونا و683 ألف جنيه .

وأكدت وزيرة التضامن أنّ الوزارة أعدت خطة لصرف تكافل وكرامة، تضمنت البدأ في صرف مساعدات كرامة الموجهة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على مدار يومي 16 و17 مايو، كما بدأ الصرف لأسر تكافل مع إتاحة الصرف لمستفيدي كرامة في ذات الوقت.

وقالت القباج، إنّ محافظات الصعيد تضم معظم مستفيدي تكافل وكرامة، وفي شهر مايو تأتي محافظة المنيا كأكثر المحافظات المستفيدة من الدعم النقدي بقيمة تزد على 161 مليون جنيه لنحو 345 ألف أسرة ؛ كما بلغ نصيب أسيوط نحو 127 مليون جنيه يستفيد منها نحو 280 ألف أسرة، ثم سوهاج التي يصل الدعم المخصص لها هذا الشهر الى نحو 112 مليون جنيه لنحو 246 ألف أسرة.

ولفتت القباج إلى أنّ وزارة التضامن تسعى لمد مظلة الحماية الاجتماعي، لتشمل أكبر عدد من الأسر، كما أنّ الوزارة حرصت خلال أزمة كورونا، على إضافة أسر جديدة للاستفادة من الدعم النقدي وصل لـ160 ألف أسرة، وجار إضافة 50 ألف أسرة جديدة قبل 30 يونيو المقبل، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، 3.6 مليون أسرة، تضم أكثر من 15 مليون فرد.