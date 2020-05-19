وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع عملية صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط

تتابع نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي عملية صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة على مدار الساعة لضمان اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب التكدسات ومنع انتشار فيروس كورونا حيث يتم الصرف من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لأكثر من 3 مليون أسرة حيث تم في اول يومين للصرف تنفيذ حوالي 854 ألف حركة لمستفيدي تكافل وكرامة بإجمالي مبلغ 415 مليون و683 ألف جنيه .

وأكدت القباج ان الوزارة أعدت خطة لصرف تكافل وكرامة تضمنت البدأ في صرف مساعدات كرامة الموجهة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على مدار يومين 16و17 مايو تم بدأ الصرف لأسر تكافل مع اتاحة الصرف لمستفيدي كرامة في نفس الوقت .

وقالت القباج أن محافظات الصعيد تضم معظم مستفيدي تكافل وكرامة وأنه في شهر مايو تأتي محافظة المنيا كأكثر المحافظات المستفيدة من الدعم النقدي بقيمة تزد على 161 مليون جنيه لحوالي 345 ألف اسرة .

كما بلغ نصيب محافظة أسيوط حوالي 127 مليون جنيه يستفيد منها حوالي 280 ألف أسرة ثم محافظة سوهاج التي يصل الدعم المخصص لها هذا الشهر الى حوالي 112 مليون جنيه لحوالي 246 ألف أسرة .

وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لمد مظلة الحماية الاجتماعي لتشمل أكبر عدد من الأسر وأن الوزارة حرصت خلال أزمة كورونا إضافة اسر جديدة للاستفادة من الدعم النقدي وصل الي ١٦٠ الف اسرة كما سيتم اضافة ٥٠ الف اسرة جديدة قبل ٣٠ يونيو القادم ليصل اجمالي الاسر عدد الاسر المستفيدة من تكافل وكرامة ٣.٦مليون اسرة تضم اكثر من ١٥ مليون فرد كما قدمت أوجه مختلفة للدعم سواء من خلال المواد الغذائية التي قامت الوزارة بتوفيرها من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية أو صندوق تحيا مصر لمساعدة الأكثر احتياجاً على تجاوز الازمة الحالية .