3 حالات وفاة و1073 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بالكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 3 حالات وفاة، و1037 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى معدل يومي للإصابات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 121 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 16 ألفا و764حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي الـ 62، والذي عقد بوزارة الصحة الكويتية، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس كورونا جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 323 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و231 حالة لمواطنين كويتيين، و181 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و102 حالات لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 179 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4 آلاف و382 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي 252 ألفا و696 مسحة، فيما بلغ إجمالي من أنهوا فترة الحجر المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية 262 شخصا، بينهم 101 كويتيا، و161 وافدا.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الإثنين، تسجيل 6 حالات وفاة، و841 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 118 حالات، واجمالي عدد المصابين الى 15 ألفا و691 حالة حتى يوم أمس.