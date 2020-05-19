خبير: تركيا أكثر الدول استيلاء على الثروات الليبية

قال محمد مصطفى، متخصص في الشؤون التركية، إن المجتمع الدولي يقصد به القوة الكبرى الفاعلة فى منظومة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنها بطبيعة الحال لديها مصالح متعارضة بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام وليبا بشكل خاص.

وأضاف "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك مؤشرات على وجود احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في ليبيا، موضحا أن هناك قوى لا تريد أن يحدث استقرار ووحدة وسيادة الدولة والشعب الليبي على أراضيه.

وأكد أن ليبيا تم استباحتها دوليا ويتم اقتسام ثرواتها، مضيفا إلى أن أكثر الدول استيلاءً على ثرواتها هي تركيا، لافتا أن هناك مبدأ في السياسة وعلوم المخابرات وهو أن إخفاء الحقيقة يتطلب أكبر قدر من الأدلة، موضحا أن كل ما كان يتم مشاهدته من تدخل المجتمع الدولي في ليبيا كان إخفاء للحقيقة.