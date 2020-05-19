الصحة عن مصاب كورونا المنتحر بـ"العباسية": "الفيروس مش السبب"

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن المصاب بفيروس كورونا والذي انتحر داخل مستشفى صدر العباسية، يقطن بمنطقة شبرا الخيمة ويعمل مدرسا للغة العربية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الحالة هي الأولى من بين مصابي فيروس كورونا، ولا يمكن القول بأنه انتحر بسبب الفيروس قد يكون هناك ظروف اجتماعية لا نعرفها عنها، ولكن ليس بسبب الفيروس، لافتا إلى أن المصاب كان يتمتع بقدر كبير من التدين والثقافة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن شابا مصابا بكورونا في العقد الرابع من عمره تخلص من حياته داخل مستشفى الصدر بالعباسية.

وأضاف المصدر أن المصاب غافل الأطباء والموجودين بالمستشفى وتخلص من حياته، موضحا أنه تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكشف المصدر أن الواقعة منذ يومين، وتم التصريح بدفن الضحية وتسليم جثمانه إلى أسرته، وأن التحريات الأولية أثبتت عدم وجود شبهة جنائية، وجارٍ فحص ملف الضحية للتأكد من إصابته بمرض نفسي قبل إصابته بمرض كورونا، وتحرر محضرا بالواقعة.