"الصحة" تقدم مجموعة من النصائح للمواطنين بشأن موجه الحر

وضعت وزارة الصحة والسكان خطة للتعامل مع موجة الطقس الحار خلال هذه الأيام، ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية، وارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة ذات الألوان الفاتحة وخاصة القطنية.

وأوضحت الوزارة خلال خطتها بأنه عند الشعور بالتعب يجب الراحة في مكان جيد التهوية والظل، والاستحمام يوميا بماء فاتر، كما يفضل الامتناع عن المشي في الشمس لمسافات طويلة.

وتابعت يفضل استعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس، وإذا كان هناك شخص مصاب بارتفاع في درجة الحرارة بسبب مرض معين يجب عليه الامتناع عن التعرض للشمس.

كما أشارت إلى أنه يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس تعرضا لضربة الشمس.

وأكدت الوزارة على ضرورة الحرص على تناول الغذاء المتوازن الذي يشمل الفاكهة والخضروات، واستبدال العصائر بالماء، واستبدال الطعام المقلي بالمشويات، مع الإقلال من الحلويات والدهون.

وأشارت الوزارة إلى أن ضربة الشمس تعد من الطوارئ الطبية، وتعد أهم أسباب الوفيات التي يمكن الوقاية منها، مؤكدة أن الانخفاض العاجل في درجة حرارة الجسم الأساسية، هو الأساس في علاج المصاب، فمدة ارتفاع درجة حرارة الجسم هي المحدد الأولي لعلاج المصاب، مضيفة أنه يجب حجز المصاب في المستشفى تحت المراقبة والمتابعة لمدة لا تقل عن 48 ساعة، لتجنب حدوث مضاعفات، وفي حال حدوث أي تغيرات طارئة يتم وضعه في العناية المركزة تحت الإشراف الطبي المستمر.