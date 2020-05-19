أطباء الأسنان تعلن وقف خدمتها من الأحد المقبل للخميس

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن وقف خدماتها من يوم الأحد الموافق 24 مايو وحتى الخميس 28 مايو الجاري، على أن يتم استئناف العمل بالنقابة يوم 31 مايو.

وكانت لجنة إدارة الأزمة، والتي تم تشكيلها بنقابة أطباء الأسنان، قد وفرت 5700 علبة من الجلوفزات، بأسعار من 65 إلى 90 جنيها للعلبة، و300 علبة من الماسكات، بسعر 75 جنيها للعلبة، كما وفرت اللجنة 300 "فيس شيلد"، و500 زجاجة من الكحول الطبى.

كما تم توفير 800 كيس "أوفر جلوفز"، و400 كرتونة "نابكن"، و100 زجاجة مطهر للأيدي، و400 علبة بنج أسنان، و200 بدلة عزل.

كما ساهمت النقابات الفرعية بشكل مباشرة في حل الأزمة ومساعدة الأطباء بـ"جاون طبي - كحول طبي - هاند جيل - ماسكات - اوفر هيد - أوفر شوز".