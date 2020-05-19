إقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية الدلجمون لتقاعسه عن العمل

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات، لتقاعسه عن العمل.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، لمركز ومدينة كفر الزيات، حيث قام بتفقد قرية الدلجمون وتلاحظ تراكم أكوام من القمامة والأتربة بالشوارع.

وفي السياق ذاته، أصدر محافظ الغربية تعليماته المشددة لرئيس مدينة كفر الزيات بفض سوق الثلاثاء، واتخاذ الاجراءات الاحترازية لعدم انتشار عدوي كورونا، ومراعاة المسافات في تعامل المواطنين مع البنوك او شركات الشحن وعدم الازدحام والتكدس، وكذا رفع القمامة الموجودة بالشوارع فورا.

كما وجه المحافظ رئيس مدينة كفر الزيات بضرورة التنسيق مع المرور بما يضمن تيسير الحركة المرورية بالشوارع وسهولة حركة المشاه، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي نهاية جولته، تفقد شارع النحاس والنادي وشارع نادي المعلمين، واصدر توجيهاته لرئيس حي أول طنطا برفع القمامة وإزالة الأتربة من الشوارع والعمل علي نظافتها وعدم تراكم القمامة بها حفاظا علي صحة المواطنين.