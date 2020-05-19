الديهي ينتقد إعلان مستشفى أهل مصر للحروق: يعمق للعنف الأسري

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، إعلان مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق للحصول على تبرعات لتخفيف معاناة المواطنين والمصابين بحروق.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن هذا الإعلان أزعج الكثيرين، حيث إنه يعمق للعنف الأسري، حيث تتحدث طفلة بالإعلان أن والدها كان يتشاجر مع والدتها وألقى عليها زيتا مغليا فسقط على الطفلة وتسبب في حريق بالغ لها، وفقدانها للبصر.

وتابع "الديهي" أن هناك آلية وطرقا ووسيلة أخرى لجذب التبرعات، معقبًا: "الإعلان شكله يخض وأنا مخضوض، أمن المجتمع وبناء وترميم الأسرة مطلوب، جمع التبرعات لمساعدة الناس أمر جيد، لكن هذا الإعلان يؤذي المشاعر يفتح عين الناس على الآلم، ويعتبر نوعا من التطبيع مع العنف".