حميات إمبابة: زيادة أعداد مصابي كورونا سببه تجول المصابين داخل المجتمع

شدد الدكتور محمود خليل مدير مستشفى حميات إمبابة، على أنه إذا لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية الفترة المقبلة ستزيد أعداد المصابين وتتخطى الأرقام الحالية، مشددا على أن زيادة أعداد المصابين ليست بسبب التسيب في الأداء الحكومي أو عدم استيعاب المستشفيات للأعداد أو بسبب إهمال الأطباء، ولكن الزيادة تحدث بسبب تجول المصابين داخل المجتمع.

وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن مستشفى حميات إمبابة هي الرئيسية في مصر، ويتم تقسيم المرضى لمرضى أعراضهم بسيطة ومتوسطة، ويجلسون في الفنادق، ومرضى يحتاجون للرعاية في المستشفيات، وأعدادهم ليست كبيرة.

وتابع خليل إن المستشفى يجري مسحات لتحليل فيروس كورونا بأعداد كبيرة يوميا، ونسبة الشفاء مرتفعة جدا، ومن تحدث له مضاعفات هو من يهمل في المرض أو يتأخر في التحرك للعلاج أو من يحاول أن يعالج نفسه.

وأشار خليل إلى أن الأطقم الطبية تعاني من إجهاد بسبب حمل وضغط العمل، ولكنهم يتحملون حتى هذه اللحظة، ويجب دعمهم بشكل كبير.