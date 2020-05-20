محافظ المنوفية يوجه بوضع تصور لاستغلال الموارد المتاحة

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعاً لمناقشة الموقف الختامي لمشروعات المحافظة للعام المالي 2018/2019، والوقوف على مستوى الأداء وبحث سبل الارتقاء والنهوض بجميع المشروعات الخدمية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام ومديري المشروعات ومدير المديرية المالية، ومديري إدارات الشؤون القانونية والتخطيط والمتابعة وأمانة المشروعات والميزانية بالديوان العام.

في بداية اللقاء، استعرض مدير أمانة المشروعات بالمحافظة، أداء كل مشروع من مشروعات المحافظة وما حققه من نسب أرباح خلال الفترة الماضية.

واستمع محافظ المنوفية لمديري المشروعات الخدمية عن كيفية إدارة كل مشروع، والخدمات التي يقدمها والمعوقات التي تواجههم وسبل التغلب عليها.

ووجه مديري المشروعات بضرورة التفكير في أوجه التطوير للمشروعات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطاقات المتاحة، لرفع كفاءة المشروع وتعظيم سبل الاستفادة لتحقيق أعلى ربح ممكن.