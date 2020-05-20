غلق 8 منشآت طبية غير مرخصة في المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق 4 مراكز للعلاج الطبيعي ومعمل للتحليل الطبية بمركزي شبين الكوم وبركة السبع.

كما وافق على غلق عيادتان طبيتان بناحية الفرعونية وعزبة كرم دلهمو مركز أشمون، وكذا غلق عيادة أسنان بمركز قويسنا لمخالفتها للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981، والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة.

وشدد محافظ المنوفية على عدم تشغيل تلك المنشآت إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات المسببة للغلق.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية، حيث تلاحظ إدارة المنشأت بدون ترخيص ووجود مواد كيميائية منتهية الصلاحية وعدم وجود عقد نفايات للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.