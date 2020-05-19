غلق محلين تجاريين لعدم التزامهما بقرارات الحظر في الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، رئيس مدينة القنايات بغلق محلين تجاريين لعدم التزام أصحابهما بقرارات الحظر، وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيالهما، وتحصيل الغرامات المقررة على الفور.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة في ساعة متأخرة من مساء أمس بمدينة القنايات، لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية والمواطنين بقرارات الحظر والتجوال طبقاً للمواعيد المحددة، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأثناء مرور المحافظ بشوارع المدينة تم رصد محلين لتجارة المنظفات والأجهزة الكهربائية غير ملتزمين بمواعيد الغلق المحددة وقيامهما بمزاولة نشاطهما التجاري بالمخالفة لقرارات الدولة، فضلاً عن مخالفتهما لاشتراطات الترخيص بتغيير النشاط التجاري ، ليأمر المحافظ رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهما.

وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور اليومي لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال وحظر التجوال طبقاً للمواعيد المحددة واتخاذ ما يلزم قانونا حيال غير الملتزمين، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدي لعدوى فيروس كورونا المستجد.