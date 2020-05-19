محافظ الشرقية يصدر قرارا بتشكيل لجنة ووحدة عامة لحماية الطفل

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ٥٦٤٥ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل برئاسته.

وتضم عضوية اللجنة كل من: اللواء مساعد وزير الداخلية - مدير أمن الشرقية . واللواء الدكتور السكرتير العام بالمحافظة مدير مديرية الشؤون الصحية بالشرقية . ومدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية . ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية . ومدير مديرية القوي العاملة بالشرقية. وآخرين.

تختص اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفل بما يتفق مع السياسات القومية وظروف المحافظة وتكليف الجهات المعنية بذلك ومتابعة تنفيذ هذه السياسات وتشكيل اللجان الفرعية وتحديد آليات عملها والحالات التي تعذر إزالة الخطر عليها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد تقرير سنوي عن وضع الطفولة بالمحافظة وإرسال نسخة للمجلس القومي للأمومة و الطفولة ، بالإضافة إلي المهام الأخري التي تراها اللجنة لتفعيل أحكام قانون الطفل وتعديلاته ، فضلاً عن تلقي تقارير رئيس محكمة الطفل بشأن دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية والعقاب وفقا للمادة ١٣٤ من قانون الطفل واقتراح وإصدار أو تعديل القوانين والقرارات المعنية بالطفولة علي ان ترسل التقارير للمجلس القومي للطفولة والأمومة لدراستها واتخاذ اللازم حيالها.

أكد المحافظ أنه فور الانتهاء من تصدي ومجابهة فيروس كورونا ستعقد اللجنة اجتماعاً دوريا ًبمقر المحافظه ويحق لرئيس اللجنة دعوتها في أي وقت خلاف المواعيد المقررة لمناقشة ما يستجد من شئون الطفولة بالمحافظة.

كما أمر المحافظ بإنشاء وحدة حماية عامة لحماية الطفل بالمحافظة وتكون مسئولة عن تيسير عملها بالمحافظة والمكونة من مدير الوحدة - اخصائي اجتماعي - مسئول خط نجدة الطفل - مسئول الملفات ومدخل البيانات - مسئول من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة .

جاء هذا القرار بعد الإطلاع علي قانون رقم ١٩٧٩/٤٣ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي قانون الجمعيات الأهلية رقم ٢٠١٩/١٤٩بشأن ممارسة العمل الأهلي وعلى قانون الطفل رقم ١٩٩٦/١٢ والمعدل بالقانون رقم ٢٠٠٨/ ١٢٦ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.