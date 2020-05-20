"الأطباء" تطالب الصحة بعقد لقاء عاجل لتوضيح نظام التكليف المعلن مؤخرا 

وصفت نقابة الأطباء، بيان وزارة الصحة الأخير، بشأن تكليف أطباء دفعة، 2020 بالغموض وتطلب عقد لقاء عاجل لحل الأزمة.

وخاطبت نقابة الأطباء وزارة الصحة لإفادتها ببعض التفاصيل حتى يتسنى لها دراسته، وتساءلت النقابة "هل القرار يعني أنه سيتم تكليف من يرغب طبقا للنظام الجديد فورا مع تكليف من يرغب للعمل بالمستشفيات لمدة سنتين ثم يحق له الالتحاق بالنظام الجديد نفسه بعد سنه أم أنه سيتم تطبيق النظامين في نفس الوقت والنظام القديم يجمع تفاصيلهم؟".

وعبرت النقابة عن ترحيبها بعقد لقاء عاجل يضم مسؤولى وزارة الصحة مع ممثلين عن النقابة وشباب الأطباء لسرعة حل المشكلة.

وجاء بخطاب النقابة أنه "بالإشارة لإعلان وزارة الصحة عن تكليف الأطباء الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل وذلك طبقا لرغبتهم كالتالي: الأول خاص تكليف الأطباء في أحد التخصصات الطبية مع الحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف، الثاني يتم تكليف الطبيب (ممارس عام) بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية في مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي".

وشددت النقابة في خطابها على أن هذا القرار غامض نظرا لعدم الإعلان عن تفاصيله، متسائلة، هل معنى القرار أنه سيتم تكليف من يرغب طبقا للنظام الجديد فورا، مع تكليف من يرغب للعمل بالمستشفيات لمدة سنتين ثم يحق له الالتحاق بالنظام (الجديد نفسه) بعد سنة؟ أم أنه سيتم تطبيق النظامين في نفس الوقت، ويكون الطبيب مخيرا بين النظام الجديد والنظام القديم بجميع تفاصيلهم؟