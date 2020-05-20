طلب إحاطة في البرلمان بشأن تسريح العمالة من الشركات بسبب كورونا

طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه جميع الشركات التى قامت بتسريح العمالة التى كانت لديها بسبب فيروس كورونا.

وتساءل حساسين، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن مصير الآلاف من العاملين لدى العديد من شركات القطاع الخاص الذي تم تسريحهم من أعمالهم بعد توقف العمل بسبب فيروس كورونا داخل شركاتهم.

وطالب الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة العمال إلى العمل داخل شركات القطاع الخاص، فى ظل الاتجاه إلى عودة العمل والإنتاج بجميع القطاعات بالدولة، مع اتخاذ جميع الاحتياطيات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.