التموين: علب الكعك 2 كيلو بـ200 جنيه في المجمعات الاستهلاكية

أكد الحُسيني نصار، مُدير أحد فروع المجمعات الاستهلاكية بمنافذ وزارة التموين، إن علب الكعك والبسكويت متوفرة بشكل كبير وبأسعار مناسبة بداخل كافة فروع المجمعات الاستهلاكية بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن أسعار علب الغريبة تتراوح من 70 جنيه للكيلو الواحد، كما أن هناك علب للكعك 2 كيلو بسعر 200 جنيه.

وأوضح "نصار" خلال لقاء ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية dmc، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أن علب البسكويت تسجل 65 جنيها للكيلو أما علب الكعك بالمكسرات تسجل 85 جنيها، مشيرا إلى أن نسب التخفيض هذا العام بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين تصل 25%.

وأشار إلى أن خدمة التوصيل للمنازل الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية متاحة لكافة المستهلكين وتشمل منافذ اللحوم والخضروات والسلع التموينية بالإضافة لعلب الكعك، مؤكدا على الجودة المستخدمة في علب الكعك عالية ومرتفعة، لافتا إلى أن أسعار علب الكعك بأسعار في متناول الجميع.