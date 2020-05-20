لجنة مشتركة من الصحة والمحافظة تفحص مخازن مستشفى أسيوط العام

فاجأت اليوم، لجنة مشتركة من مديرية الصحة وديوان المحافظة، مستشفى أسيوط العام "الشاملة"، وذلك تحت إشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، للتأكد من استعداد المستشفيات للتعامل مع كافة الحالات المترددة عليها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الطبية للعاملين داخل المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأوضح الدكتورعصام نبيل مدير وحدة شئون مقدمي الخدمة، ومدير إدارة التفتيش الفني بالمديرية، أنه تم فحص الموقع والاستقبال العام والأقسام الداخلية والعمليات والعناية والمبتسرين والصيدليات والمخزن، وجرى التأكد من توافر المستلزمات وأدوية الطواريء وإمكانيات كل قسم من أقسام المستشفى، والتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى والجودة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتعزيز قدرات المستشفى.,

وأكد "نبيل"، أنه جرى أيضا فحص وجرد المخازن والعهد ودفاتر الحضور والانصراف وتم التوجيه على عدد من النقاط المستحدثة الجاري تنفيذها بالتعاون مع إدارة المستشفى من بينها التنبيه على أطباء العناية المركزة بضرورة التواجد داخل وحدة العناية.

وفى سياق متصل عقد أعضاء اللجنة لقاء مع إدارة المستشفى والطاقم المعاون من أطباء وهيئة تمريض وفنيين وتم مناقشة تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظة، وكذلك مناقشة خطة العمل والتصور للمرحلة المقبلة والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى وتوافر عدد كافٍ من القوى البشرية العاملة بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية