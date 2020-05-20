طوارئ في القاهرة استعدادا لعيد الفطر

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والأحياء والتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقي شكاوى المواطنين خلال أيام العيد، مع المتابعة الميدانية لتفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات، واستمرار غلق المراسي النيلية والمراكب العائمة والحدائق والمتنزهات العامة والصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم والملاهي الليلية ومراكز الشباب والأندية الرياضية والشعبية وقاعات الأفراح ودور المناسبات ومحلات السايبر نت والبلايستيشن، والأسواق العشوائية غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

وشدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك، التي تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام، والتأكيد على ارتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة.