مطار مرسى علم يستقبل 298 راكبا قادمين من جدة

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، طائرة مصر للطيران قادمة من مطار جدة متنها 298 راكبا مصريا من العالقين في السعودية، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان في استقبال الطائرة مسؤولو مطار مرسى علم الدولي، وأجهزة البحر الأحمر و فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

واكد مسؤولو المطار ردا على استفسارات من المصريين العائدين من السعودية عبر رحلة جدة عن مدة الحجر الصحي ستكون اسبوع بأحد الفنادق السياحية بمرسي علم وذلك بعد قرار وزارة الصحة بتقليل مدة العزل الطبي للعائدين من الخارج لمدة أسبوع واحد فقط بدلا من أسبوعين على أن يستكمل باقي 14 يوما بالعزل المنزلي شرط أن تكون نتيجة التحاليل سلبية.

وأكد دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لـ"الوطن"، على خضوع جميع الركاب العائدين من الخارج للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة أطقم طبية مخصصة من الحجر الصحي والطب الوقائي.

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر انه تم نقل جميع العائدين عبر أتوبيسات سياحية معقمة إلى أحد الفنادق السياحية بمرسى علم و ووضعهم تحت الحجر الصحي تحت إشراف طبي كامل والتنبيه عليهم بعدم مغادرة الغرف ومتابعتهم طبيا والإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة للفريق الطبي المرافق لهم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار عاطف عثمان مدير عام إحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم، إلى أن فنادق مرسى علم استقبلت حتى اليوم مايقرب من تسعة آلاف مصري أكثر من من العالقين بالخارج على متن حوالي 50 رحلة طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية ووضعهم بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسى علم تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر وتحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.