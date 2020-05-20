فض تجمعات الباعة الجائلين وسوق "المعصرة" في الدقهلية

فضت رئاسة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم، تجمعات الباعة الجائلين وسوق قرية المعصرة، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وقرار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن إغلاق جميع الأسواق، ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

خرجت حملة بتعليمات الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، بقيادة المهندس لطفي عباس، نائب رئيس المركز، بحضور هشام بحبح رئيس الوحدة المحلية بالمعصرة ، ومحمود وزة مدير الاشغالات.

وتمكنت الحملة من فض تجمعات الباعة الجائلين وسوق قرية المعصرة، وقاموا بتوعية المواطنين بمنع التجمعات خلال تلك الفترة تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.