ارتفاع عدد المتعافين من كورنا بعزل قها إلى 214 شخصا

أعلن مستشفى قها مقر العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا تعافي حالتين جدد وخروجهما من العزل اليوم ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس منذ بدء الجائحة إلى 214 حالة.

وقالت الدكتورة سعاد حتاته، نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 214 شخصا اليوم، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت حتاته، أن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.