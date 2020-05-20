شفاء ممرضة من كورونا بحجر قها.. وارتفاع حالات التعافي لـ 215

أعلنت مستشفى قها المركزي للحجر الصحي لمرض فيروس كورونا، تعافي الممرضة هبة محمد مستشفي ناصر العام من الفيروس وخروجها من الحجر ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 215.

وقالت الدكتورة سعاد حتاته نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 215 شخصا اليوم، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت أن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى و المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.