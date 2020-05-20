محافـظ المنوفية يوجه بالمرور اليومي على الأسواق لضبط الأسعار 

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير 164 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة، وذلك ضمن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول للتأكد من الأسعار وجودة المنتجات والتصدي للمخالفين ومنع استغلال المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا وحلول عيد الفطر المبارك.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم تحرير 105 محاضر أسواق لعدم الصلاحية وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار، و59 محضر مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، مضيفاً بأنه من أبرز القضايا التي شنتها الحملات تحرير محضر جنح ضد مسؤول عن ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة بناحية شنوان مركز شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط 218 كجم لحوم مفرومة و350 كجم لحوم قطع و60 كجم كبدة و75 كجم دهون حيوانات وكذا 50 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب سيارة ثلاجة لبيع سلع غذائية ولحوم مجمدة بناحية منوف لحيازته وعرضه للبيع لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 200 كجم لحوم مفرومة و150 كجم كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن مواد غذائية بناحية قويسنا لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم ضبط 3 أطنان دقيق فاخر استخراج 72%، و1.600 طن مكرونة، و1.500 طن ملح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لتشديد الإحكام والرقابة على المعروضات لضمان عدم استغلال المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

جدير بالذكر، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أنهت استعدادتها لاستقبال عيد الفطر المبارك في ظل تداعيات فيروس كورونا، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بإدارات التموين بمراكز المحافظة، والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي واستقبال أي شكاوى أو مقترحات للمواطنين خلال أيام أجازة العيد والعمل على حلها فوراً.