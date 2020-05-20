محمد سامي يكشف كواليس تسريب مشاهد من البرنس: واحد صورها عشان "دودو"

كشف المخرج محمد سامي، كواليس الفيديو المسرب من مشهد انتقام محمد رمضان بطل مسلسل البرنس الذي يجسد دور رضوان البرنس خلال المسلسل، وهو يضرب أشقاءه فتحي وياسر خلال المسلسل.

وقال "سامي" خلال لقاء ببرنامج " TRENDING"، المذاع على شاشة قناة mbc 4"، "لقيت فجأة المشهد متصور من وحدة المونتاج ونازل، اتخضيت، ولجأت لمنتجي الكبير الأستاد تامر مرسي، واستعنا بالشرطة والجهات المعنية وبدأوا التحقيقات".

وتابع: "اكشتفنا شخص الله يسامحه مساعد مونتير في مسلسل جنبنا، ملهوش علاقة بينا وقعد يراقب مساعدة المونتير لحد ما دخلت الحمام، وصور بالموبايل المشهد وبعته لخطيبته في التليفون، وقالها يا دودو أنا إزاي جامد وبجيب الحاجات الحلوة، وعشان دودو راح عمل حاجة غير أخلاقية".

وواصل: "قالولي أنه بيصرف على أمه وعنده مشكلات اجتماعية والواحد في الآخر ربنا خلقه عشان يبقى رحيم بالناس وهو غلطان وشخص مستفز جدا، عشان يحرق شغلك ومجهودك ولكن العفو عند المقدرة حاجة كويسة".