الحلقة 27 من مسلسل فرصة تانية.. زفاف ملك وزياد وطلاق مريم ومدحت

بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل فرصة تانية، باختفاء "زينة" ابنة "مريم" هبة مجدي، بعدما أخذها والدها "مدحت" دياب، من حفل زفاف "ملك" ياسمين صبري، و"زياد" أحمد مجدي.

وبعد ساعات من البحث عنها عُثر عليها مع والدها، حتى تستغل "مريم" ذلك وتطلب منه الطلاق للمرة الثالثة.

ويكتشف أحمد الشامي، طمع "شيرين"، بعدما طلبت منه السكن في شقة ثمنها 4 ملايين جنيه.

ويقرر "سامح" إدوارد، مواجهة زوجته بعد اكتشافه أنها لم تتمكن من الحمل وأخفت ذلك حتى تنتهي علاقتهما بالطلاق.

وتنتهي الحلقة بتطليق "مريم" بعد إصرارها على ذلك، بعد فشل محاولات "مدحت"، في إصلاح الأمور بينهما.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.