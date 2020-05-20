محافظ الدقهلية: نقلت العدوى لزوجتي.. أمي وأبنائي لم يصابوا بكورونا

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، ونقل العدوى إلى زوجته، موضحا أنه نقل العدوى لزوجته، لكن أبنائه وأمه لم يصابوا.

وقال مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أمى وأبنائى لم يصابوا، لكن زوجتى أصيبت.. الوضع الصحى لي ولزوجتي الحمد لله.. أنا وزوجتى نتلقى العلاج اللازم داخل الاستراحة".

وأضاف مختار، أنه تم رصد كل المخالطين له، وبلغ عددهم 51 شخصا، وبعد إجراءا المسحات لهم، تبين سلبية عيناتهم، ولم نجد أى منهم مصاب بكورونا.

وأشار مختار، إلى أنه علم بإصابته عندما كان في اجتماع مع وزير الري، وطالبه باتباع الإجراءات الطبية على الفور، وعزل المخالطين له، وفحصهم.

وتابع: "ظروف العمل المحافظين تتطلب منهم أن يكونوا فى الشارع ويتابعون المشروعات والعمل العام، ورغم اتباعى الإجراءات الأحترازية والطبية وارتداء الكمامة أصبت بفيروس كورونا".

ونصح مختار المواطنين قائلًا: "أتمنى من كل أهالينا فى الدقهلية، وكل المحافظات المصرية، أن يلتزموا منازلهم، ولا يخروجوا منها إلا للضرورة القصوى".

وأكد مختار، على أن العلاج الذى خضع له كان قويا، وأجهده كثيراً: "العلاج كان قوى وبيتعب المعدة وبه مشقة.. له آلام لا أتمنى لأحد أن يتعرض لها.. الإنسان يستطيع أن يقى أسرته ومن يعول من خلال اتباع التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج للمنزل إلا للضرورة القصوى".