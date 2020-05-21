الحلقة 27 من مسلسل النهاية.. عزيز يهرب من السجن وصباح تحاول إصلاح زين

بدأ المشهد الأول من الحلقة 27 من مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف، باستماعه إلى الرسائل الصوتية التي قام بتسجيلها على الجهاز الإلكتروني الخاص به، ليتذكر جميع الأحداث التي مر بها خلال الـ6 أشهر الأخيرة، قبل أن يقوموا مسؤولو الواحة بمحو ذاكرته.

تنجح "صباح" في الهرب من خاطفها بعد تخديره، وتحاول جمع كميات من الحديد والإي سي، لإصلاح جسد الروبوت "زين" ثم محاولة إعداد جيوش من الروبوتات للقضاء على البشر وصناعة العالم الخاص بهما، وتذهب لإحدى العصابات محاولة سرقة ما تحتاجه من الأعضاء الصناعية، ولكن يساومها رئيس العصابة، على جعل الأرض التابعة له صالحة لزراعة محصول الحشيش.

وتقوم إحدى موظفات شركة "جرين كو" بمساومة "يسر" على نقاط مقابل عدم البوح بحقيقة كونه تاجر مخدرات، ويستغلها لسرقة محصول الشركة، ويقوم بقتلها، ثم يجري إرسال رسالة إلى زوجته "رضوى" والتي كانت سابقا زوجة المهندس زين، لتصطدم بحقيقته.

ويرسل السيد مؤنس رجل الأمن، فتاة إلى "سعادة" لتخبره بنية "صباح" ومخططها في إصلاح الروبوت زين، ثم يذهب "سعادة" لرجال مراد المحروقي، ويتعاون معهم لإخراج الريس عزيز من السجن، مقابل حصولهم على الإي سي، الموجود مع صباح، عند العثور عليها، ثم يقوموا بتهريبه خارج السجن، ليراقبهم السيد مؤنس، ليعرف مكان صباح، ليقوم بالقبض عليها، وتحريز ما تمتلكه من عقول اصطناعية وكروت ذاكرة الوعي.

مسلسل النهاية يجري عرضه على قناة "ON E" الساعة 10:15 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ.