مطار القاهرة يستقبل 305 مصريين من العالقين في أبوظبي

استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الرحلة الجوية الاستثنائية الثالثة التابعة للشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، قادمة من إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لإعادة العالقين المصريين هناك والراغبين فى العودة إلى بلادهم.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، وصول رحلة قادمة من مطار أبوظبي وعلى متنها 305 ركاب مصريين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع جميع الرحلات التى تصل إلى مطار القاهرة الدولى، حيث تم توقيع الكشف الطبي الإجباري على جميع العائدين مباشرة بمعرفة أطباء الحجر الصحي، بقيادة الدكتور حازم حسين، مدير إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وتم نقلهم جميعا لأماكن العزل التى خصصتها الدولة للقادمين من الخارج، طبقا لتعليمات وزارة الصحة لمدة 14 يوما.